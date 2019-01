Polvorones con cacahuate Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 40 Deliciosos polvorones de cacahuate. Si lo deseas, puedes espolvorear con azúcar glass y envolver dentro de papel de china de colores. Ingredientes 1 kilo de cacahuates, pelados y molidos

1 kilo de harina

1 pizca de sal

1 kilo de azúcar

400 gramos de mantequilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170 °C. Engrasa y enharina un par de charolas para hornear. 2. Mezcla los cacahuates, harina, sal, azúcar y mantequilla hasta tener una masa uniforme. 3. Forma bolitas del tamaño de una canica grande y colócalas sobre las charolas, separadas 3 centímetros entre sí. 4. Hornea entre 15 y 20 minutos o hasta que se doren.

