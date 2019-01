Cemitas de piloncillo Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 25 Estas cemitas también se conocen como “chorreadas” debido al aspecto que tienen cuando el piloncillo se funde con el calor del horno. Ingredientes ½ kilo de harina

2 cucharadas de polvo para hornear

¼ kilo de piloncillo, en trozos del tamaño de un chícharo

¼ de kilo de manteca vegetal

2 huevos Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C. Engrasa y enharina un par de charolas para hornear. 2. Mezcla la harina y polvo para hornear en un tazón amplio. Añade la manteca y huevos. Mezcla bien e incorpora el piloncillo. 3. Coloca cucharaditas de esta mezcla en las charolas. Hornea durante 25 minutos aproximadamente o hasta que se hayan cocido y dorado ligeramente.

