Polvorones tía Cuca Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 15 Estos polvorones son muy rápidos y sencillos de preparar. Sírvelos en el desayuno o la cena con un vaso de leche o acompáñalas con una buena taza de café. Ingredientes 250 gramos de harina

½ cucharada de polvo para hornear

8 cucharadas de azúcar

2 huevos

125 gramos de manteca vegetal

Canela en polvo y azúcar, para espolvorear Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa y enharina un par de charolas para hornear. 2. Cierne la harina, polvo para hornear y azúcar en una superficie plana. 3. Haz una fuente en el centro de la harina y agrega los huevos y manteca. Amasa hasta tener una pasta suave y uniforme. 4. Con las manos, forma bolitas de masa del tamaño de una nuez, coloca en la charolas y hornea durante 15 minutos o hasta que estén doradas. 5. Retira del horno y espolvorea con azúcar y canela.

