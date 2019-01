Empanadas con crema pastelera Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 18 Empanadas dulces rellenas de crema pastelera y espolvoreadas con azúcar. Prueba también con otro tipo de relleno como cajeta o mermelada. Ingredientes 3 tazas de harina

1 cucharada de polvo para hornear

3 yemas de huevo

3 cucharadas de jocoque o yogurt natural

3 cucharadas de manteca vegetal

1/4 taza de leche

2 tazas de crema pastelera

Cierne juntos la harina y polvo para hornear. Forma un pozo y coloca dentro las yemas, jocoque, manteca y solo un chorrito de leche. Mezcla con la mano hasta tener una pasta suave y uniforme, agregando el resto de la leche a cucharadas, hasta obtener la textura deseada. 3. Extiende la masa con un rodillo a 1/2 centímetro de grosor y corta círculos de aproximadamente 4 centímetros de diámetro. Coloca 2 cucharadas de crema pastelera en cada círculo. Dobla los círculos y sella las orillas presinando con las yemas de los dedos o un tenedor. 4. Coloca las empanadas en la charola engrasada y hornea durante 25 minutos o hasta que la masa esté cocida pero no dorada. Revuelca las empanadas calientes en azúcar estándar.

