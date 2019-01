Gelatina de membrillo Tiempo Total 4 H 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 14 Una receta de gelatina fácil con un sabor dulce y ligeramente ácido. Utiliza membrillos bien maduros. Ingredientes 4 membrillos

1 3/4 litros de agua

1 taza de azúcar

5 cucharadas (50 gramos) de grenetina

1. Coloca los membrillos en una olla grande y cúbrelos con agua. Deja que suelten el hervor a fuego alto, reduce el fuego y cuécelos durante 30 minutos o hasta que estén suaves. 2. Pela los membrillos cocidos, quítales el corazón y corta 2 de ellos en tiritas. Reserva. Licua los otros 2 membrillos con 1/2 taza de agua y cuélalos en un sedazo muy fino. 3. Mezcla la grenetina con 1/2 taza de agua y déjala reposar unos minutos hasta que se esponje. 4. Mientras, hierve el resto del agua con el azúcar hasta que esta última se disuelva completamente. Apaga y vierte la grenetina hidratada, moviendo para desbaratar los grumos. Luego añade el puré de membrillo, revuelve bien y deja que se entibie. 5. Acomoda las tiras de membrillo en un molde para gelatina y agrega un poco de la mezcla de gelatina, solo la suficiente como para llenar los huecos entre las tiras de membrillo, manteniéndolas en su lugar. Refrigera hasta que se empiece a cuajar. 6. Saca el molde del refrigerador y vierte con cuidado el resto de la mezcla de gelatina. Refrigera de nuevo hasta que la gelatina se cuaje completamente, entre 3 y 4 horas, aproximadamente. 7. Retira la gelatina del refrigerador justo antes de servir. Desmóldala y colócala sobre un platón.

