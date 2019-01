Muffins de elote con salsa de rompope Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Muffins de elote tierno con queso crema y sin harina, bañados en una salsa de rompope con un toque de canela. Estos panecillos son súper fáciles de preparar en dos pasos: de la licuadora al horno. Ingredientes Muffins 1/4 taza de pan molido

3 elotes tiernos, desgranados

1 lata (397 gramos) de leche condensada

4 huevos

1 barra (190 gramos) de queso crema

1 barrita (90 gramos) de mantequilla

1 cucharada de fécula de maíz

1 cucharadita de polvo para hornear Salsa 1 3/4 tazas de leche

1 cucharada de fécula de maíz

1 raja de canela de 3 centímetros

2 tazas de rompope Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Cubre 12 moldes para muffins con capacillos de papel y espolvoréalos con pan molido. 2. Licúa la mantequilla con los granos de elote, leche condensada, huevos, queso crema, mantequilla, fécula de maíz y polvo para hornear. Vierte dentro de los moldecitos, llenándolos a tres cuartas partes de su capacidad. Hornea entre 30 y 35 minutos o hasta que pasen la prueba del palillo. 3. Mientras, diluye la fécula de maíz en 1/4 de taza de leche fría. 4. Calienta el resto de la leche junto con la canela en una olla a fuego medio y, en cuanto empiece a hervir, incorpora la fécula disuelta y el rompope. Mezcla y deja sobre el fuego, moviendo constantemente con una cuchara de madera, hasta que se espese. Apaga, retira la canela y sigue revolviendo hasta que se enfríe. Esto evitará que se forme nata. 5. Vierte esta salsa de rompope sobre los muffins de elote a la hora de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.