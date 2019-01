Champiñones al horno Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Rebanadas de champiñones al horno sobre una base de pan molido y con mantequilla de limón y cilantro. Sencillos a la hora de prepararse, pero elegantes a la hora de servirse. Ingredientes ¼ de taza de mantequilla

2 cucharaditas de jugo de limón

2 cucharaditas de perejil picado

Sal y pimienta, al gusto

2 rebanadas de pan tostado, molido ½ kilo de champiñones, rebanados

½ taza de yogurt natural

2 cucharadas de jerez

4 cucharadas de queso parmesano rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 165 °C. 2. Cubre el fondo de 4 moldes refractarios individuales con el pan molido. 3. Bate la mantequilla, jugo de limón, perejil, sal y pimienta en un tazón. Distribuye mitad de la mezcla de mantequilla entre los cuatro moldes y agrega en cada uno cantidades iguales de champiñones. Cubre los champiñones en cada molde con el resto de la mantequilla. 4. Aparte, mezcla el yogurt y el jerez. Vierte una cuarta parte de esta mezcla sobre la última capa de mantequilla en cada molde. Espolvorea con queso parmesano y hornea durante 30 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.