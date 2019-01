Lomo de cerdo en salsa de ciruela Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Rebanadas de lomo de cerdo en una salsa dulce de ciruela pasa con chiles anchos y mirasol. El balance perfecto entre dulce, salado y picante. Ingredientes 2 litros de agua

1 ½ kilos de lomo de cerdo (una pieza)

1 cebolla

3 dientes de ajo

Sal, al gusto

3 hojas de laurel

1 ramita de tomillo 1 ramita de mejorana

15 ciruelas pasas, deshuesadas

2 chiles anchos

2 chiles mirasol

½ taza de azúcar

250 gramos de mantequilla Cómo hacerlo 1. Coloca 2 litros de agua, lomo de cerdo, cebolla, ajo, sal, laurel, tomillo y mejorana en una olla grande. Cuece durante 30 minutos aproximadamente, hasta que la carne esté suave. Saca el lomo del caldo, cuela el caldo y reserva. Permite que la carne se enfríe completamente y luego rebánala. 2. Coloca las ciruelas, chiles anchos y mirasol en una olla con 2 tazas de agua y hierve durante unos minutos hasta que se suavicen. Licúa y cuela. 3. Derrite la mantequilla en una cacerola mediana a fuego medio, agrega el azúcar y cocina, sin dejar de mover, hasta que tome un tono dorado ligero. Agrega inmediatamente la mezcla de ciruelas y el caldo necesario como para obtener una salsa ligeramente espesa; cocina durante unos minutos, moviendo para evitar grumos. 4. Incorpora las rebanadas de carne y deja que se calienten durante un par de minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.