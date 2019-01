Medallones mediterráneos de lomo de cerdo Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 La carne de cerdo se guisa en el sartén y luego se baña en una vinagreta deliciosa. Acompaña con una ensalada. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva

4 medallones de lomo de cerdo

2 dientes de ajo machacados

4 ramitas de cilantro fresco, picado

2 cucharadas de aceite de oliva

Para el aderezo 3 cucharadas de vinagre de vino tinto

1½ cucharadas de Oporto

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta negra

1. Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva en un sartén grande a fuego alto. Agrega la carne de puerco y cocina al término deseado. Pasa los trozos de carne a un tazón y espolvorea con cilantro y ajo. Mantén caliente. 2. Para el aderezo, combina el aceite de oliva, vinagre y Oporto en un tazón chico. Sazona con sal, pimienta de cayena y pimienta negra. Revuelve hasta lograr una consistencia cremosa. Vierte sobre la carne ya cocinada y sirve inmediatamente.

