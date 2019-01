Gelatina de sandía con leche Tiempo Total 4 H 25 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Puré de sandía, cubitos de sandía y leche condensada se unen para dar como resultado una deliciosa gelatina que será del agrado de toda tu familia y amigos. Ingredientes 3 tazas de puré de sandía (sin semillas)

½ taza de agua fría

30 gramos o 3 cucharadas rasas de grenetina

1 taza de sandía, en cubos

1. Calienta el puré de sandía en una olla a fuego medio y retírala de la estufa antes de que hierva. 2. Hidrata la grenetina en el agua fría hasta que se esponje, luego disuélvela a baño María o en el horno de microondas durante 45 segundos. 3. Mezcla la grenetina líquida con el puré tibio de sandía, leche condensada y cubos de sandía. Vierte dentro de un molde y refrigera hasta que se haya cuajado. Desmolda y decora al gusto.

