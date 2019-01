Chicharrón yucateco Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Trozos de chicharrón de cerdo en una salsa de achiote con jugo de naranja, cebolla morada, chile habanero y rabanitos. También me gusta llamarle "chicharrón pibil". Sírvelo en tortillas calientes con frijoles negros. Ingredientes 1 cucharada de aceite

½ cebolla morada, picada

2 chiles habaneros, sin semillas y picados

5 ramas de cilantro, picadas

10 rábanos, rebanados 200 gramos de chicharrón de cerdo, en trozos

3 naranjas agrias, su jugo

1 limón, su jugo

½ barra (50 gramos) de achiote

Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén y sofríe la cebolla junto con el chile habanero, cilantro, rábanos y chicharrón. 2. Mezcla el jugo de naranja y limón y ahí disuelve la pasta de achiote. 3. Vierte la mezcla de achiote sobre el chicharrón, agrega sal y cuece durante 5 minutos o hasta que todo se haya calentado bien y los sabores se hayan integrado.

