Rosca de queso con rajas estilo la abuela Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 55 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Un delicioso pan en forma de rosca preparado con dos tipos de queso (doble crema y adobera) y rajas de chile poblano. Ingredientes 300 gramos de mantequilla (más un poco extra para engrasar el molde)

½ taza de azúcar

6 huevos

200 gramos de queso doble crema, en trozos

1 taza de crema espesa 2 tazas de harina (más un poco extra para enharinar el molde)

3 cucharaditas de polvo para hornear

3 chiles poblanos, asados, pelados, desvenados y en rajas

¼ de kilo de queso adobera, desmoronado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados. Engrasa y enharina un molde para hornear en forma de rosca. 2. Bate en un tazón 250 gramos de mantequilla hasta acremar. Sin dejar de batir, agrega poco a poco el azúcar, luego los huevos uno por uno. Añade el queso y mitad de la crema. 3. Cierne la harina 2 veces junto con el polvo para hornear. Incorpórala al tazón con la mezcla de mantequilla, envolviendo con una espátula y alternando con el resto de la crema hasta obtener una pasta homogénea. 4. Calienta 50 gramos de mantequilla en un sartén y sofríe las rajas de chile poblano. Reserva unas cuantas para adornar. 5. Vierte 1/3 de la pasta dentro del molde engrasado y agrega encima mitad de las rajas y mitad del queso adobera. Repite el procedimiento y cubre con la pasta restante. Hornea en el horno precalentado hasta que pase la prueba del palillo, entre 45 y 55 minutos aproximadamente. 6. Deja que la rosca repose dentro del molde durante 10 minutos, desmolda, adorna con las rajas reservadas y sirve caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.