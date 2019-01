Costillas de cerdo a la guayaba Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Costillas de cerdo en una salsa de guayaba con jugo de naranja y especias. Estas costillas agridulces se sirven con rebanadas de guayaba sofritas en mantequilla. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

750 gramos de costilla de cerdo, en trocitos

1 cebolla, picada

2 dientes de ajo, picados

250 gramos de guayabas, picadas

2 tallos de apio, picados

2 jitomates, picados

1 pizca de tomillo

1 pizca de mejorana Sal y pimienta, al gusto

1 taza de jugo de naranja natural

1/2 taza de agua

2 cucharadas de harina

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de canela en polvo

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

1. Calienta el aceite en una cacerola mediana a fuego medio-alto. Salpimienta las costillas y fríelas en el aceite caliente, moviendo de vez en cuando, hasta que se hayan dorado uniformemente. Luego agrega los siguientes 7 ingredientes, desde la cebolla hasta la mejorana; reduce el fuego, tapa y cocina durante 5 minutos. Agrega el jugo de naranja, tapa de nuevo y cocina hasta que las costillas se hayan ablandado, aproximadamente 45 minutos. 2. Disuelve la harina en 1/2 taza de agua y vierte sobre la carne; deja que hierva 5 minutos hasta que la salsa se haya espesado. Apaga el fuego, retira las costillas de la cacerola y resérvalas. 3. Vierte todos los ingredientes de la salsa dentro de la licuadora y licúa hasta obtener una mezcla homogénea. 4. Coloca el azúcar y la canela en una cacerola limpia a fuego medio-bajo y cocina hasta que el azúcar se haya disuelto tomando la consistencia de un caramelo. Agrega la salsa licuada, mezcla bien e incorpora las costillas. Cocina hasta que todo se haya calentado. 5. Mientras, calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio y sofríe las rebanadas de guayaba hasta que estén suaves, pero no deshaciéndose. 6. Sirve las costillas calientes bañadas en su salsa de guayaba y adorna con rebanadas de guayaba.

