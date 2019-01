Mousse de aguacate Tiempo Total 4 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Delicioso y sencillo mousse de aguacate con crema, mayonesa y un toque de páprika. Úntalo sobre galletas saladas o sírvelo como acompañamiento de mariscos o pescados. Ingredientes 3 cucharadas de grenetina

1 taza de agua fría

1 taza de agua hirviendo

5 aguacates medianos, su pulpa

1 taza de crema 1 ½ tazas de mayonesa

1 pizca de sal

Pimienta, al gusto

Páprika, al gusto Cómo hacerlo 1. Remoja la grenetina en el agua fría hasta que se esponje, luego disuélvela bien en el agua caliente desbaratando todos los grumos. 2. Licúa la pulpa de aguacate junto con la grenetina disuelta, mayonesa, sal, pimienta y páprika hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte dentro de un molde y refrigera hasta que se haya cuajado.

