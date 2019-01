Espagueti rojo con tocino y salchicha Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Sabroso espagueti "al dente" en una salsa de puré de tomate con tocino, salchichas, huevo y queso adobera. Ingredientes Sal y pimienta, al gusto

250 gramos de espagueti

1 cucharada de mantequilla

1 cucharadita de aceite

1 trozo de cebolla, finamente picada

1 taza de puré de tomate 1 pizca de azúcar

4 rebanadas de tocino, picadas

2 salchichas tipo Viena, en rebanadas delgadas

2 huevos

Bate los huevos con un tenedor, agrega el queso rallado y vierte sobre el espagueti, mezcla con cuidado, tapa el sartén y cocina a fuego suave durante unos minutos.

