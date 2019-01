Sopa de coditos con crema de espárragos Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 18 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Pasta de codito con una mezcla de crema de espárragos, crema de vaca natural y queso adobera. Una receta fácil y rápida. Ingredientes 1 lata (310 gramos) de crema de espárragos

1 taza de crema

Sal y pimienta, al gusto

1 paquete (200 gramos) de pasta de codito chico

1 taza de queso adobera rallado

Calienta la mantequilla en un sartén a fuego suave. Agrega la mezcla de coditos, crema y queso, tapa y cocina durante unos minutos hasta que todo se haya calentado y el queso derretido. Sirve inmediatamente.

