Sopa de bolitas de requesón Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 5 Bolitas de requesón en un caldo de pollo sazonado con un recaudo de jitomate. Una sopa sabrosa y ligera. Ingredientes 250 gramos de requesón

1 huevo entero

1 ½ cucharadas de harina

Sal y pimienta, al gusto

1 jitomate maduro 1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

1 cucharada de aceite

1 litro de caldo de pollo

1. Calienta el aceite en una olla a fuego suave. Licúa juntos el jitomate, cebolla y ajo; cuela y vierte sobre el aceite caliente. Cocina durante unos minutos para que los sabores se integren. Añade el caldo de pollo y el cilantro; sube el fuego y deja que hierva 2 minutos, reduce el fuego lo suficiente como para que hierva muy levemente. 2. Mezcla el requesón con el huevo y la harina y sazona con sal y pimienta. Deja caer cucharadas de la mezcla a la olla con la sopa, procurando darles forma de bolita con tus dedos. Sazona con sal y deja que las bolitas de requesón se cocinen en el caldo durante 8 minutos. Es imporante que nu subas el fuego porque las bolitas de requesón se desbaratarían. Desecha el cilantro y sirve la sopa caliente.

