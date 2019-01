Guiso de ejotes Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Acompaña tus carnes, aves y pescados con este delicioso guiso de ejotes salteados en mantequilla y cubiertos con crema y queso. Ingredientes 1/2 kilo de ejotes frescos

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de mantequilla

1/2 cebolla, rebanada

4 cucharadas de crema

1/2 taza de queso adobera rallado Cómo hacerlo 1. Corta las puntas de los ejotes y pártelos en 3 trozos con cortes diagonales. Cuécelos en una olla con agua hirviendo con sal hasta que estén suaves, entre 3 y 4 minutos. Escúrrelos bien. 2. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente, agrega los ejotes cocidos y sazona con sal y pimienta. Cocina durante un par de minutos y agrega crema y queso. Apaga, tapa el sartén y deja que se gratine el queso antes de servir.

