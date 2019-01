Calabacitas con chile ancho Tiempo Total 27 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Rebanadas de calabacita cocidas prácticamente al vapor con rajas de chile ancho, cebolla y queso gratinado. Una receta sencilla y muy sabrosa. Ingredientes 2 chiles anchos, desvenados y sin semillas

2 cucharadas de aceite vegetal

½ cebolla, rebanada

½ kilo de calabacitas, en rebanadas delgadas

2 cucharaditas de consomé de pollo en polvo

½ taza de queso, rallado Cómo hacerlo 1. Tuesta los chiles en un sartén caliente a fuego medio-bajo, cuidando que no se quemen y córtalos en tiras delgadas con las tijeras. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y sofríe la cebolla durante 2 minutos, agrega las calabacitas y sazona con consomé de pollo en polvo. Reduce el fuego a lo más bajo, tapa la cacerola y cocina hasta que las calabacitas estén suaves, pero no deshaciéndose, aproximadamente 10 minutos. Apaga y espolvorea el queso encima, tapa durante para que el queso se derrita con el vapor y sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

