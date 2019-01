Ensalada de gelatina con piña y pimiento Tiempo Total 4 H 25 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Una ensalada de gelatina con piña, pimiento y queso crema. Deliciosa para acompañar un buen trozo de carne de cerdo a la parrilla o pollo asado. Ingredientes 1 lata (800 gramos) de trocitos de piña en almíbar

3 tazas de jugo de piña

1 pizca de sal

1 paquete (100 gramos) de gelatina de limón amarillo

190 gramos de queso crema ½ taza de leche evaporada

1 lata (185 gramos) de pimiento morrón, escurrido

½ taza de nuez picada

½ taza de apio picado Cómo hacerlo 1. Abre la lata de piña y escurre las rebanadas, reservando el almíbar. Pica finamente la piña. 2. Mide el almíbar de la piña y mezcla con suficiente jugo de piña hasta completar 3 ½ tazas de líquido. Calienta en una cacerola a fuego medio y apaga en cuanto empiece a hervir. Agrega la gelatina en polvo, moviendo para desbaratar los grumos y deja enfriar. 3. Licúa queso crema con leche evaporada y pimiento morrón hasta obtener una mezcla homogénea, vierte dentro de la olla con la gelatina, mueve para incorporar bien y vierte dentro de un molde. Refrigera hasta que tome la consistencia de una clara de huevo. 4. Pica los trocitos de piña y añadelos a la gelatina a medio cuajar junto con la nuez y el apio. Refrigera hasta que se haya cuajado completamente.

