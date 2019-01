Gelatina de ciruela y vino tinto Tiempo Total 4 H 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Esta gelatina de naranja con ciruela pasa y vino tinto es ideal para acompañar todo tipo de carnes y aves. Ingredientes ¼ de kilo de ciruela pasa, sin hueso y picada

2/3 de taza de jugo de naranja

1/3 de taza de azúcar

1 1/2 litros de agua

1 pizca de sal

2 paquetes (100 gramos cada uno) de gelatina de naranja

2 tazas de vino tinto Cómo hacerlo 1. Coloca las ciruelas, jugo de naranja y azúcar en una olla a fuego suave y deja que hiervan hasta que las ciruelas estén blandas y el líquido se haya consumido. 2. En otra olla hierve 6 tazas de agua con una pizca de sal. Agrega la gelatina de naranja y mueve hasta disolver bien, añade el vino tinto y permite que se enfríe a temperatura ambiente. Vierte dentro de un tazón y refrigera hasta que tome la consistencia de una clara de huevo. 3. Saca la gelatina del refrigerador y bátela con la batidora eléctrica hasta que se esponje. Añade las ciruelas cocidas y mezcla bien con una cuchara. Vierte la gelatina dentro de un molde y regrésala al refrigerador para que se cuaje completamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.