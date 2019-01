Gelatina de vino rosado y frambuesa Tiempo Total 4 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Un postre sencillo y refrescante durante la época de calor. Se trata simplemente de gelatina comercial de frambuesa con vino rosado. Ingredientes 1 taza de agua

1 paquete (100 gramos) de gelatina de frambuesa

1 botella (750 mililitros) de vino rosado Cómo hacerlo 1. Hierve 1 taza de agua y vierte dentro de un recipiente. Agrega la gelatina de frambuesa y mezcla bien durante 2 minutos hasta que se haya disuelto. Incorpora el vino y refrigera hasta que tome la apariencia de una clara de huevo. Bátela con la batidora eléctrica hasta que se esponje y viértela dentro de un molde. Regrésala al refrigerador para que se cuaje completamente.

