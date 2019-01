Ensalada de gelatina con aguacate y chile poblano Tiempo Total 4 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Una mezcla de aguacate chile poblano, cebolla y apio, aderezada con mayonesa y convertida en una gelatina salada. Ingredientes 1 1/2 cucharadas de grenetina

3/4 taza de agua

2 tazas de pulpa de aguacate, machacada

2 chiles poblanos, asados, limpios y finamente picados

2 cucharadas de cebolla, finamente picada

2/3 taza de apio finamente picado

1 taza de mayonesa

Hidrata la grenetina en el agua, hasta que se esponje. Calienta a baño María o durante unos segundos en el microondas, hasta que se disuelva, y deja enfriar. 2. Mezcla la pulpa de aguacate con el chile poblano, cebolla y apio. Incorpora la mayonesa, sazona con sal y agrega la grenetina diluida; mezcla bien. Vierte dentro de un molde y refrigera hasta que se haya cuajado.

