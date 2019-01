Gelatina de guayaba y fresa Tiempo Total 4 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Una mezcla de gelatina de fresa con guayaba licuadas y leche condensada. Una gelatina de leche deliciosa. Ingredientes 700 gramos de guayabas maduras, sin semillas y en trozos

2 tazas de agua fría

1 lata (397 gramos) de leche condensada

1 taza de agua hirviendo

1 paquete (100 gramos) de gelatina de fresa

1 pizca de sal Cómo hacerlo 1. Licúa las guayavas con 2 tazas de agua fría y la leche condensada. Cuela. 2. Disuelve la gelatina de fresa en el agua hirviendo y mueve para deshacer los grumos, agrega la sal. Mezcla con el licuado de guayaba y vierte dentro un molde. Refrigera hasta que se haya cuajado, aproximadamente 4 horas.

