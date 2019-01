Coctel de espárragos Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Espárragos bañados en una salsa de mayonesa con salsa cátsup, jugo de limón y salsa picante de botella. Acompáñalos con galletas saladas. Ingredientes 1 frasco (370 gramos) de espárragos en salmuera

1/3 de taza de salsa cátsup

3/4 de taza de mayonesa

1 limón, su jugo

1 cucharada de salsa picante de botella, o al gusto

1 o 2 cucharaditas de salsa inglesa

Saca los espárragos del frasco y córtalos en trozos de 2 centímetros. 2. Mezcla la salsa cátsup, mayonesa, jugo de limón, salsa picante, salsa inglesa y un poco de la salmuera de los espárragos. Sazona con sal y pimienta al gusto. Vierte sobre los espárragos y sirve.

