Coctel sencillo de camarón Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Camarones en salsa cátsup con jugo de limón, salsa picante y trocitos de aguacate. Una receta diferente. Ingredientes 1 kilo de camarones chicos, pelados y limpios

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

Sal, al gusto

1 1/2 tazas de salsa cátsup 1/4 taza de jugo de limón

1 cucharada de salsa picante de botella, o al gusto

Salsa inglesa, al gusto

1 aguacate, pelado y picado Cómo hacerlo 1. Cuece los camarones en una olla con agua hirviendo junto con la cebolla, ajo y sal hasta que cambien de color, aproximadamente 3 minutos. Desecha la cebolla y ajo, escurre los camarones y permite que se enfríen. 2. Mientras, mezcla la salsa cátsup con el jugo de limón, salsa picante, y salsa inglesa. Sazona con sal y agrega los camarones fríos, mezcla bien. Cubre y refrigera durante 2 horas. Incorpora el aguacate con mucho cuidado justo antes de servir. Acompaña con galletas saladas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.