Coctel de frutas con jarabe de vino Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Cubitos de papaya y plátano bañados con un jarabe de vino blanco y limón. Agrega o cambia más fruta a tu gusto. Ingredientes 1/3 de taza de vino blanco

2/3 de taza de azúcar

¼ de taza de jugo de limón

2 tazas de papaya, pelada, sin semillas y en cubitos

2 plátanos, pelados y en cubitos Cómo hacerlo 1. Coloca el vino y el azúcar en una cacerola chica y deja que hierva, moviendo constantemente, hasta que el azúcar se haya disuelto. Retira del fuego y agrega el limón. Deja enfriar. 2. Mezcla la papaya con el plátano y sirve en copas cocteleras o refractarios individuales. Baña con el jarabe de vino y limón.

