Canapés de camarón Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 23 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Trocitos de pan tostado con una pasta de camarón, mayonesa, jugo de limón, apio y cebolla. Ligeramente picantes. Ingredientes ½ kilo de camarones limpios

½ cebolla

1 diente de ajo

Sal, al gusto

2 cucharadas de jugo de limón

¾ de taza de mayonesa 1 cucharadita de salsa inglesa

1 cucharada de salsa picante de botella

1 cucharada de cebolla picada

¼ de taza de apio picado

Rebanadas de pan de caja Cómo hacerlo 1. Coloca los camarones, ½ cebolla y ajo en una olla chica, cubre con agua y hierve hasta que cambien de color, aproximadamente 3 minutos. Desecha la cebolla y el ajo, escurre los camarones y muélelos en un procesador de alimentos junto con el resto de los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Sazona con sal. 2. Corta las orillas del pan y tuéstalo ligeramente. Corta cada rebanada en cuatro cuadritos y úntalos con la pasta de camarones. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.