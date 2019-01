Dip de queso crema y tocino Tiempo Total 18 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Una sabrosa mezcla de queso crema, crema y tocino sobre galletas saladas sabor mantequilla. Una botana fácil que le encantará a tu familia y/o invitados. Ingredientes 100 gramos de tocino picado

190 gramos de queso crema, suavizado

1/3 de taza de crema

Sal (opcional) Cómo hacerlo 1. Fríe el tocino en un sartén a fuego medio hasta que se haya dorado. Escurre el exceso de grasa. 2. Mezcla el queso crema y la crema en un tazón hasta obtener una consistencia homogénea. Agrega el tocino, mezcla bien y, si lo deseas, agrega sal al gusto. Acompaña con galletas saladas.

