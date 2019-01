Canapés de pollo Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 40 Círculos de pan ligeramente tostados y con una mezcla de pollo, mayonesa y salsa mexicana. ¡A que no puedes comer solo uno! Ingredientes 20 rebanadas de pan de caja blanco

½ taza de mantequilla derretida

1 ½ tazas de pechuga de pollo, cocida y picada finamente

1 jitomate, picado

½ cebolla, picada finamente 1 chile serrano, picado

½ taza de mayonesa

1 cucharada de mostaza

2 cucharadas de salsa inglesa

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200° centígrados (400° F). Corta 2 círculos de cada rebanada de pan utilizando un cortador de galletas de 5 centímetros de diámetro. Barniza con mantequilla ambos lados de cada círculo y acomódalos en una charola para hornear. Hornéalos, volteando una vez, hasta que se hayan tostado ligeramente, aproximadamente 10 minutos. Deja enfriar. 2. Mientras, mezcla la pechuga de pollo con el jitomate, cebolla y chile serrano en un tazón. Aparte, mezcla mayonesa, mostaza y salsa inglesa; vierte dentro del tazón con el pollo y revuelve bien. Sazona con sal y pimienta. 3. Unta la mezcla de pollo sobre los círculos de pan tostado.

