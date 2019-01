Canapés de jamón con nuez y aceitunas Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 24 Círculos de pan de caja con una pasta de jamón, mayonesa, nuez y un toque de salsa picante. Una botana sencilla pero que te hará lucir a la hora de la fiesta. Ingredientes 200 gramos de jamón

6 cucharadas de mayonesa

2 cucharaditas de mostaza

1 cucharadita de salsa picante de botella (p. ej. Tabasco®)

½ de taza de nuez, finamente picada

Sal y pimienta, al gusto

12 rebanadas de pan de caja blanco

12 aceitunas verdes sin hueso, en mitades Cómo hacerlo 1. Corta el jamón en trozos y muélelo en un procesador de alimentos junto con la mayonesa, mostaza y salsa picante. Vierte dentro de un recipiente, mezcla con la nuez y sazona con sal y pimienta. 2. Con un cortador de galletas corta 2 círculos de cada rebanada de pan y úntalos con la pasta de jamón. Adorna cada canapé con 1 mitad de aceituna.

