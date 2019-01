Canapés de camarón con pimiento Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 25 Trocitos de pan de caja con una pasta de camarón con mayonesa, pimiento morrón, aceitunas y un toque de chile jalapeño. Ingredientes 1 kilo de camarón, sin cabeza y pelado

½ cebolla

2 dientes de ajo

Sal, al gusto

1 ½ tazas de mayonesa 2 pimientos morrones de lata

¼ de taza de salsa cátsup

Rajas de chile jalapeño en vinagre

½ taza de aceitunas sin hueso, finamente picadas

1. Coloca los camarones en una olla con agua, cebolla, ajo y sal. Deja que hiervan hasta que tomen un tono rosado, aproximadamente 3 minutos. Desecha la cebolla y el ajo, escurre los camarones y muélelos en un procesador de alimentos junto con la mayonesa, pimientos, salsa cátsup y rajas de jalapeño con un poco de vinagre. 2. Vierte la pasta dentro de un tazón y mezcla con las aceitunas picadas. 3. Corta las orillas del pan y parte cada rebanada en cuadritos o triangulitos. Unta los trocitos de pan la pasta de camarón justo antes de servir.

