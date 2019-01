Canapés de jamón endiablado con nuez Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Una mezcla de jamón endiablado con crema y nuez sobre galletas saladas. Un bocadillo fácil para mantener a tus invitados contentos. Ingredientes 1 lata (160 gramos) de jamón endiablado

¼ taza de crema

¼ taza de nueces finamente picadas

Mezcla el jamón endiablado con la crema y la nuez hasta obtener una pasta homogénea. Unta sobre las galletas saladas justo antes de servir.

