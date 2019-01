Huevos estrellados en salsa Tiempo Total 38 Min Tiempo Activo 18 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 3 Huevos estrellados sobre de una salsa de jitomate con cebolla y chile serrano, servidos con trocitos de tocino crujiente. Ingredientes 6 rebanadas de tocino, picadas

½ taza de cebolla, finamente picada

2 chiles serranos, picados

2 ½ tazas de jitomate picado

½ taza de agua

1 cucharadita de consomé de pollo granulado, o al gusto

6 huevos

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Fríe el tocino en un sartén a fuego medio hasta que se haya dorado. Retira del sartén y coloca sobre un plato con toallas o servilletas de papel. 2. Agrega la cebolla y el chile serrano al sartén con la grasa del tocino y sofríe hasta que estén suaves. Añade el jitomate y cocina durante un par de minutos hasta que cambie de color. Agrega el agua y el consomé de pollo granulado, deja que hierva, reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 3 minutos. 3. Destapa el sartén abre uno por uno los huevos, sobre la salsa hirviendo, con cuidado de no romper la yema. Cocina hasta que la clara se haya cuajado y la yema se haya cocido al gusto. Sirve los huevos, sazona con sal y pimienta y agrega encima trocitos de tocino frito.

