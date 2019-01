Huevos con tocino y migas Tiempo Total 23 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 3 Huevos revueltos con trocitos de tocino crujiente y migas de pan doradas. Un desayuno delicioso y llenador. Ingredientes 6 rebanadas de tocino, picado

1 taza de pan blanco de caja, picado

6 huevos

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de leche

1 cucharadita de aceite Cómo hacerlo 1. Fríe el tocino en un sartén a fuego medio hasta que se haya dorado y esté crujiente. Retira del sartén y coloca sobre un plato con servilletas de papel. 2. Fríe las migas de pan en el mismo sartén y en la grasa del tocino hasta que se doren. Colócalas sobre otro plato con servilletas de papel. 3. Engrasa con el aceite en un sartén antiadherente limpio y caliéntalo a fuego medio. Bate los huevos con la leche y vierte dentro del sartén caliente. Reduce el fuego a bajo y, cuando las orillas del huevo empiecen a cuajarse, revuelve con una palita de madera. Agrega el tocino y migas de pan, revuelve bien y cocina hasta que los huevos se hayan cuajado, pero aún estén húmedos. Retira el sartén del fuego y sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.