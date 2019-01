Omelette de elote y queso Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Tortilla de huevo relllena de granos de elote y queso Chihuahua. Acompaña este omelette con frijoles refritos y tortillas de maíz o pan. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

4 huevos separados

Sal y pimienta, al gusto

1/3 de taza de granos de elote de lata, escurridos y enjuagados

2/3 de taza de queso Chihuahua, rallado Cómo hacerlo 1. Bate las claras de huevo a punto de turrón, agrega las yemas y bate solo hasta incorporar. 2. Calienta la mantequilla en un sartén antiadherente a fuego medio, agrega los huevos, baja el fuego y cocina hasta que la base del huevo se haya cuajado. Sazona con sal y pimienta, voltea el huevo y agrega encima el elote y el queso. Dobla o enrolla el huevo y tapa el sartén. Cocina durante 2 minutos o hasta que el huevo haya terminado de cuajarse y el relleno se haya calentado. 3. Sirve inmediatamente.

