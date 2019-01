Molletes de frijoles con mole Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Mitades de pan con frijoles refritos y pollo con mole cubiertas con queso gratinado. Una forma más deliciosa de disfrutar de este antojito mexicano. Ingredientes 1 taza de pechuga de pollo, cocida y deshebrada

2/3 taza de mole rojo listo para servir

2 bolillos, birotes o trozos de baguette

1/4 taza de frijoles refritos

Queso para gratinar rallado Cómo hacerlo 1. Calienta el mole junto con el pollo en una cacerola pequeña a fuego medio-bajo. 2. Mientras, corta los bolillos a la mitad, retírales el migajón y unta cada mitad con 1 cucharada de frijoles refritos. Caliéntalos dentro del horno eléctrico durante 4 minutos. 3. Divide el pollo con mole caliente entre las 4 mitades de pan y espolvorea con queso. Regresa los molletes al horno para que se gratine el queso. Sirve inmediatamente.

