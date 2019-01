Filetes de pescado en salsa blanca Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Filetes de pescado en una salsa blanca de queso manchego con un ligero toque de mostaza. Acompaña con verduras al vapor. Ingredientes 2 filetes de pescado

1 hoja de laurel

Sal, al gusto

2 cucharadas de mantequilla

1 cucharadita de harina

1 taza de leche

½ cucharadita de mostaza

1. Coloca los filetes de pescado en una cacerola con agua, laurel y sal. Calienta a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir, reduce el fuego a bajo y deja que hierva suavemente hasta que el pescado pueda desmenuzarse fácilmente con un tenedor, entre 10 y 15 minutos, dependiendo del pescado. Escurre y deja enfriar. 2. Calienta la mantequilla en un sartén grande a fuego medio-bajo, agrega la harina y cocina, sin dejar de mover, hasta que se haya dorado ligeramente. Sigue moviendo e incorpora poco a poco la leche, mostaza, sal y pimienta. Reduce el fuego y cocina durante 5 minutos. Añade los filetes de pescado cocidos y cúbrelos con la salsa a cucharadas. Espolvorea el queso encima, tapa y cocina de 3 a 5 minutos más o hasta que todo se haya calentado y el queso gratinado.

