Chuletas con achiote y naranja Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Chuletas de cerdo marinadas y guisadas en una salsa de achiote con naranja, cebolla y especias. Un platillo lleno de sabor. Ingredientes 25 gramos de achiote

2 naranjas agrias, su jugo

½ cebolla chica

Sal, al gusto

6 pimientas 1 pizca de cominos

¼ de taza de agua

2 chuletas de cerdo

Remoja el achiote en el jugo de naranja hasta que se haya disuelto y licúa la mezcla con la cebolla, pimientas y cominos. Vierte dentro de un recipiente de vidrio o plástico y agrega las chuletas. Deja marinar durante 10 o 15 minutos. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y fríe las chuletas, volteándolas 1 vez, hasta que se hayan dorado. Reduce el fuego a bajo y vierte encima la marinada; deja que hiervan durante 10 minutos.

