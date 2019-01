Medallones de res con salsa de mostaza Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 2 Medallones de filete de res asados, bañados en una salsa de mostaza y acompañados con una papa entera. Una deliciosa comida para dos. Ingredientes 2 papas medianas

Sal y pimienta, al gusto

½ barrita (45 gramos) de mantequilla

1 cucharada de harina

1 ½ cucharadas de mostaza

1 cucharada de salsa inglesa

1 pizca de azúcar

2 medallones de filete de res Cómo hacerlo 1. Cuece las papas en agua hirviendo con sal hasta que puedas picarlas fácilmente con un tenedor, aproximadamente 25 minutos. 2. Mientras, calienta la mantequilla en un sartén a fuego bajo, agrega la harina y cocina, moviendo constantemente, hasta que se haya dorado ligeramente. Añade mostaza, ½ taza de agua, salsa inglesa y azúcar; mezcla bien y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que tener una salsa espesa. Sazona con sal y pimienta. 3. Calienta el asador o la plancha a fuego alto y engrasa ligeramente. Coloca los medallones sobre la superficie caliente y cocina durante 6 minutos, voltea y cocina durante 4 minutos más para un término medio de un medallón de 2 1/2 centímetros de grueso. (El tiempo de cocción variará dependiendo del grosor del medallón y el término deseado.) 4. Sirve un medallón acompañado con una papa entera abierta en cruz. Baña la carne y la papa con la salsa de mostaza tibia.

