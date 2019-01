Tamales rellenos de frijol Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 1 H Porciones 20 Tamales de harina de maíz rellenos de frijoles sazonados con cebolla y cilantro. Una receta básica para los amantes de los tamales. Ingredientes ½ kilo de frijoles

Sal, al gusto

1 cebolla, picada

15 ramas de cilantro, sus hojas

150 gramos de manteca de cerdo

1 kilo de harina de maíz

1. Enjuaga los frijoles y cuécelos en suficiente agua hasta que se suavicen. Agrega sal, cebolla y cilantro durante los últimos 5 minutos de cocción. Licúalos con la menor cantidad de caldo posible hasta obtener una pasta espesa. 2. Bate la manteca en un tazón grande hasta que esté cremosa. Sin dejar de batir, agrega poco a poco harina y unas cuantas cucharadas de agua. Sazona con sal y sigue batiendo hasta tener una mezcla esponjada. 3. Coloca 2 cucharadas de masa sobre 1 hoja de tamal y agrega en el centro 1 cucharada de frijol. Dobla los extremos de la hoja y acomoda el tamal parado sobre la rejilla de una olla vaporera con agua. Repite el procecimiento hasta acabar con la masa. Tapa la olla y deja que hierva a fuego alto, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que los tamales se desprendan fácilmente de la hoja, aproximadamente 1 hora.

