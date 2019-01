Pescado frío en mostaza Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 18 Min Porciones 6 Cubos de pescado ligeramente dorados en abundante aceite de oliva y sazonados con mostaza, ajo y cebolla. Ingredientes 1 kilo de pescado robalo, en cubos

3 cucharadas de mostaza

1 cucharada de vinagre de manzana

1 ½ tazas de aceite de oliva

5 dientes de ajo, finamente picados

2 cebollas, finamente picadas

Mezcla la mostaza con el vinagre hasta obtener una salsa espesa y homogénea. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio, agrega el pescado y fríe hasta que se haya dorado ligeramente. Añade al ajo, cebolla y mostaza con vinagre. Retira del fuego y sazona con sal. Permite que se enfríe y vierte dentro de un recipiente de vidrio. Tapa y refrigera hasta que se haya enfriado. Sirve acompañado de tostadas o galletas saladas.

