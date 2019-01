Coyotas sonorenses Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 16 Una especie de galleta grande elaborada con harina de trigo con manteca y rellena de trocitos de piloncillo. Ingredientes 500 gramos de harina de trigo

250 gramos de manteca de cerdo

1 cucharada de levadura

1/2 taza de agua

Mezcla la harina con la manteca hasta obtener una masa homogénea. 2. Disuelve la levadura en 1 taza de agua y hierve a fuego suave con 1 cono de piloncillo hasta que éste se haya disuelto. Deja enfriar y vierte sobre la mezcla de harina y manteca; mezcla bien. Incorpora los trocitos de piloncillo y amasa de nuevo. 3. Precalienta el horno a 175° centígrados y engrasa una charola para hornear. 4. Forma bolitas con masa y aplánalas en la tortiadora entre dos trozos de plástico formando tortillas pequeñas y gruesas. Acomoda las coyotas en las charolas engrasadas y hornea hasta que se hayan dorado, aproximadamente 15 minutos. Disfrútalas con café de olla.

