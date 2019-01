Cáscaras de limón en almíbar Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 50 "Cazuelitas" de cáscara de limón en almíbar con jugo de limón. Sírvelas como dulce o utilízalas en la preparación de otras recetas de postres. Ingredientes 25 limones, partidos por mitad

1 kilo de azúcar Cómo hacerlo 1. Lava los limones, pártelos por mitad y exprímelos. Reserva el jugo de limón. Retira toda la pulpa del limón y raspa lo más que puedas de la membrana blanca con la ayuda de una cuchara. 2. Coloca las cáscaras de limón en una olla y cúbrelas con agua. Deja que hiervan durante 5 minutos o hasta que estén suaves. Retira las cáscara del agua e incorpora el azúcar y un poco de jugo de limón al gusto; mueve para disolver. Deja que el agua azucarada hierva, agrega las cáscaras y cocina hasta que estén bien suaves.

