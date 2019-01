Mermelada de frijoles Tiempo Total 9 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Frijoles cocidos y machacados con piloncillo, canela y un toque de clavo de olor. Cómela como dulce o utilízala como relleno de tamales dulces. Ingredientes 1 kilo de frijoles peruanos, remojados durante toda la noche

1/2 cucharadita de clavo de olor en polvo

Canela en polvo, al gusto

1 kilo de piloncillo, triturado

1 pizca de sal Cómo hacerlo 1. Enjuaga los frijoles remojados y colócalos en una olla con abundante agua. Agrega clavo de olor y canela, deja que suelten el hervor a fuego alto, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que estén suaves, aproximadamente 1 hora. 2. Agrega el piloncillo y la sal y machaca con un machacador de frijoles. Cocina, moviendo constantemente, hasta que tomen una consistencia espesa y pegajosa. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.