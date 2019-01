Toronjas al horno Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Mitades de toronja doradas ligeramente en el horno con un toque de miel de abeja. Un postre fácil y saludable. Ingredientes 3 toronjas, partidas por mitad

6 cucharaditas de miel de abeja

6 fresas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170° centígrados. 2. Despega la pulpa de la cáscara de la toronja con ayuda de un cichillo delgado y filoso. Cuida de no romper los gajos ni la cáscara. Deja la pulpa dentro de sus cáscaras y acomódalas en una charola para hornear. Agrega 1 cucharadita de miel sobre cada mitad y hornéalas hasta que se hayan dorado ligeramente. 3. Coloca las 6 medias toronjas sobre un refractario extendido o charola de horno y báñalas con la miel. Hornéalas hasta que se hayan dorado ligeramente, aproximadamente 15 minutos. 4. Sirve las toronjas calientes adornadas con una fresa en el centro. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.