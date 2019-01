Postre de plátanos con pasitas Tiempo Total 7 Min Tiempo Activo 2 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Mitades de plátano y pasitas suaves guisados en mantequilla y espolvoreados con azúcar y un toque de canela. No existe receta más fácil y buena que esta. Ingredientes 1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

6 plátanos Tabasco

½ taza de pasitas

2 cucharadas de azúcar

Calienta la mantequilla en un sartén amplio a fuego suave. Pela los plátanos y córtalos por mitad a lo largo. Coloca plátanos y pasitas en el sartén con la mantequilla caliente y espolvorea con azúcar. Cocina hasta que los plátanos estén suaves, aproximadamente 1 minuto por lado. Sirve y espolvorea con canela.

