Sándwich de crema de cacahuate Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Un clásico de la comida norteamericana. Pan integral tostado con crema de cacahuate, mermelada de fresa y rebanadas de plátano. Ingredientes 4 rebanadas de pan integral

2 cucharadas de crema de cacahuate

2 cucharadas de mermelada de fresa

1. Tuesta el pan en un tostador u horno eléctrico. Unta 1 cucharada de crema de cacahuate sobre una rebanada de pan y 1 cucharada de mermelada de fresa sobre la otra rebanada de pan. Agrega mitad del plátano sobre el pan con la crema de cacahuate y cubre con la rebanada de pan con mermelada. Repite el procedimiento para preparar el segundo sándwich.

