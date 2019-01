Mantequilla de maní dulce Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 26 Prepara esta mantequilla de maní o crema de cacahuate en casa y úntala sobre pan tostado. ¡Les encanta a los niños! Ingredientes 2 tazas de cacahuates pelados

4 cucharadas de aceite vegetal

6 cucharadas de miel Cómo hacerlo 1. Muele los cacahuates en un procesador de alimentos hasta pulverizarlos. Sin dejar de moler, agrega el aceite en un chorrito delgado, luego incorpora la miel de la misma manera y sigue procesando hasta obtener una pasta homogénea. Vierte dentro de un frasco de vidrio esterilizado, tapa y conserva en refrigeración.

