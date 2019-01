Pescado al vino blanco Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Filetes de pescado gruesos guisados a fuego lento en vino blanco con ajo, perejil y mantequilla. ¡Se derriten en tu boca! Ingredientes 6 filetes gruesos de pescado

Sal y pimienta, al gusto

1 taza de vino blanco

3 dientes de ajo, picados

1 cucharada de perejil, sus hojas picadas

3 cucharadas de mantequilla, en trocitos Cómo hacerlo 1. Lava los trozos de pescado, sécalos con una servilleta o toalla de papel y sazónalos con sal y pimienta. 2. Coloca los filetes de pescado en un sartén grande, sin encimar, y vierte sobre éstos el vino blanco; agrega el ajo, perejil y mantequilla. Tapa el sartén y cocina a fuego bajo hasta que el pescado pueda desmenuzarse fácilmente con un tenedor, aproximadamente 20 minutos. Baña el pescado con los jugos del sartén de vez en cuando y voltéalo una vez con mucho cuidado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

